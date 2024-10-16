Сегодня в России больше нет мест, где можно найти подлинные предметы времен Достоевского. В Омске они сохранились.

В историческом центре Омска, на месте каторжного острога, где находился в заключении писатель Федор Достоевский, нашли монеты его времени. Писатель был в заключении в Омске в период с 1850 по 1854 годы, когда Россией правил император Николай I.

Как отметил директор Омского музея просвещения Игорь Скандаков, таких мест, как Омский каторжный острог, где можно найти подлинные предметы времен Достоевского, в России сегодня нет.

– Возможно, эти монеты периода правления Николая I, которые были найдены под полом кухни, использовал сам великий писатель, – предположил Скандаков. – Кроме того, в этом году на объекте удалось обнаружить свисток надзирателя, крест, гильзы, обломки глиняной посуды. Найденные предметы описываются археологами и передаются в наш музей.

Сейчас научные раскопки ведутся на фундаментах двух зданий, которые, предположительно, являются частями кухни-столовой и казармы.

– В этом году нам удалось четко выявить контуры фундаментов кухни и казармы, а также неизвестные ранее конструктивные особенности здания, такие как, например, система монтажа пола на опорных сваях. Получены данные о перестройках и ремонтах сооружения, сведения о которых содержатся в архивных материалах. Установлен факт мощения двора острога и караульной тропы специальными кирпичными плитами, – рассказал руководитель лаборатории историко-культурных экспертиз Омского научного центра СО РАН Михаил Корусенко.

Раскопки и окончательную расчистку фундамента острога планируется завершить в следующем году. Далее последуют его консервация и подготовка к музеефикации. Все предметы, найденные археологами на этом месте, можно увидеть в выставочном зале Омского музея просвещения в Воскресенском соборе.