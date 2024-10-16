Грумерам придется заплатить хозяйке животного больше 200 тыс. рублей.

Омский областной суд вслед за Кировским районным судом встал на сторону владелицы собаки, погибшей в груминг-салоне. Решение вступило в законную силу.

Напомним, инцидент произошел 16 января. Женщина привезла своих собак породы мальтезе в салон для показательного мастер-класса стрижек. Сотрудники салона поместили животных из переноски в специальную клетку для ожидания. Одна из собак вела себя беспокойно, и ее пересадили обратно в переноску, зачехленную непромокаемым материалом. Через три часа выяснилось, что собака погибла.

Экспертиза показала, что пес умер от асфиксии, на фоне острой застойной гиперемии и отека легких. Наиболее вероятной причиной этого состояния является тепловой удар.

Хозяйка собаки оценила ущерб в 180 500 рублей, моральные страдания – в 500 000 рублей, упущенную выгоду – в 180 500 рублей, а также потребовала неустойку – 60 000 рублей. Однако суд взыскал с салона только 180 500 рублей ущерба, 40 000 рублей компенсации морального вреда и судебные расходы.