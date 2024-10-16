Омск-Информ
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·Общество

Глава региона заявил, что теплоэлектроцентраль должна быть готова к любым сюрпризам погоды.
Сегодня, 16 октября, омскую ТЭЦ-5 посетили губернатор Виталий Хоценко, мэр Сергей Шелест, а также представители Ростехнадзора и прокуратуры. Генеральный директор АО «ТГК-11» Олег Хилько доложил главе региона о том, как выполняются предписания Ростехнадзора. Компания продолжает устранять замечания.
– Сделано немало, еще больше предстоит сделать. Все мы помним ситуацию, которая сложилась в декабре, когда котлы не выдержали сильных морозов и вышли из строя. Теплогенерирующая компания должна быть готова к любым сюрпризам погоды, – сообщил Хоценко, отметив, что считает недопустимым повторение прошлогодней ситуации.
Сейчас на ТЭЦ-5 работает межведомственная комиссия администрации и Ростехнадзора. Она даст заключение о готовности теплоэлектроцентрали к зиме.
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·Общество

Глава региона заявил, что теплоэлектроцентраль должна быть готова к любым сюрпризам погоды.
Сегодня, 16 октября, омскую ТЭЦ-5 посетили губернатор Виталий Хоценко, мэр Сергей Шелест, а также представители Ростехнадзора и прокуратуры. Генеральный директор АО «ТГК-11» Олег Хилько доложил главе региона о том, как выполняются предписания Ростехнадзора. Компания продолжает устранять замечания.
– Сделано немало, еще больше предстоит сделать. Все мы помним ситуацию, которая сложилась в декабре, когда котлы не выдержали сильных морозов и вышли из строя. Теплогенерирующая компания должна быть готова к любым сюрпризам погоды, – сообщил Хоценко, отметив, что считает недопустимым повторение прошлогодней ситуации.
Сейчас на ТЭЦ-5 работает межведомственная комиссия администрации и Ростехнадзора. Она даст заключение о готовности теплоэлектроцентрали к зиме.
1102