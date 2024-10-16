Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Два театра, Луганский и Махачкалинский, уже готовят спектакли.
Участник спецоперации, 28-летний омич Левон Акопян, стал героем двух пьес. По этим произведениям Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького в Махачкале готовит спектакль «Время надежды». В Луганском академическом русском драматическом театре им. П. Луспекаева поставят спектакль «Фуга Ля Минор».
– Я получил образование и в военном, и в гражданском секторах. Что касается профессионального опыта, то с 2019 года я служил в различных воинских частях, занимаясь радиолокационными системами, управлением авиацией и распределением ресурсов, – цитирует военного сайт проекта «СВОи. Непридуманные истории».
Левон Акопян участвовал в СВО в прошлом году. Он смог предотвратить гибель десанта, но получил ранение. Сейчас парень работает в военкомате Омской области.
·Культура/Афиша

Два театра, Луганский и Махачкалинский, уже готовят спектакли.
Участник спецоперации, 28-летний омич Левон Акопян, стал героем двух пьес. По этим произведениям Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького в Махачкале готовит спектакль «Время надежды». В Луганском академическом русском драматическом театре им. П. Луспекаева поставят спектакль «Фуга Ля Минор».
– Я получил образование и в военном, и в гражданском секторах. Что касается профессионального опыта, то с 2019 года я служил в различных воинских частях, занимаясь радиолокационными системами, управлением авиацией и распределением ресурсов, – цитирует военного сайт проекта «СВОи. Непридуманные истории».
Левон Акопян участвовал в СВО в прошлом году. Он смог предотвратить гибель десанта, но получил ранение. Сейчас парень работает в военкомате Омской области.