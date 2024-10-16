Водоемы на территории города постепенно замерзают, но пернатые не торопятся вставать на крыло.

Многочисленные утки, живущие на территории Омска, не торопятся покидать город этой осенью. Причинами этого специалисты называют чрезмерную заботу о птицах со стороны людей, а также комфортные условия обитания – в городской черте уткам лучше, чем в дикой природе.

– Городская среда является более комфортной, нежели среда естественного места обитания. Более мягкий микроклимат здесь, не так холодно, как за городом, – сказал в комментарии «Вестям-Омск» орнитолог детского экоцентра Константин Яковлев.

В совокупности с обильным кормлением – а омичи буквально заваливают уток хлебом и зерновыми – это приводит к тому, что птицы могут остаться в городе на зимовку.

Помимо уток, из Омска пока не улетают и другие птицы, в частности лебеди. Специалисты просят горожан не кормить пернатых (особенно хлебом!) и пытаться помочь им улететь. Когда придет время, птицы сами встанут на крыло.