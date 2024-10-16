Омск-Информ
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·Происшествия

Пес оказался не бездомным, а домашним.
Одна из жительниц Омска пожаловалась в соцсетях на то, что ее сына укусила соседская собака. По словам женщины, мальчик шел из школы домой, пес накинулся не него и прокусил ногу.
– Хозяйка оттащила собаку, развернулась и ушла. Сидим в травмпункте. Нашла уже хозяина собаки, – написала мама укушенного ребенка.
Женщина обратилась в полицию, однако ей отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.
·Происшествия

Пес оказался не бездомным, а домашним.
Одна из жительниц Омска пожаловалась в соцсетях на то, что ее сына укусила соседская собака. По словам женщины, мальчик шел из школы домой, пес накинулся не него и прокусил ногу.
– Хозяйка оттащила собаку, развернулась и ушла. Сидим в травмпункте. Нашла уже хозяина собаки, – написала мама укушенного ребенка.
Женщина обратилась в полицию, однако ей отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.