Сохранить удалось лишь часть суммы, а часть женщина уже успела отдать.

Мошенники обманули 69-летнюю жительницу Кировского округа Омска. Как сообщили в полиции, она перевела преступникам 1,2 млн рублей, но перевод еще 900 тыс. рублей предотвратили стажер по должности участкового уполномоченного Руслан Салимов и его коллеги-полицейские.

Они увидели в торговом центре женщину, которая разговаривала по телефону, нервничала и собиралась переводить крупную сумму денег через банкомат. Полицейские решили выяснить, в чем дело.

Оказалось, женщине позвонили якобы из пенсионного фонда и сообщили о 18 месяцах неучтенного стажа. Чтобы учесть их и пересчитать пенсию, женщине посоветовали записаться на прием, сообщив код из СМС-сообщения. Омичка так и сделала, после чего ей позвонили якобы из Центрального банка, сообщили о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги» и попытке неизвестных похитить деньги.

Чтобы спасти сбережения, омичка согласилась выполнить все указания звонивших. Когда она собиралась перевести оставшиеся деньги на «безопасный счет», ее остановили полицейские.

– Трое ребят подошли, сотрудников полиции. Все показали удостоверения. И он (мошенник) давай в трубку кричать: «Это моя мама! Это моя мама!» – рассказала женщина.

Полицейские возбудили уголовное дело. Преступников ищут.