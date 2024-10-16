Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Зима, было заглянувшая в город, взяла паузу, чтобы омичи успели насладиться осенним теплом.

В среду, 16 октября, в Омске ожидается малооблачная погода с температурой воздуха до + 6 градусов. Осадки сегодня маловероятны. Такая теплая по меркам середины октября погода простоит в городе до конца текущей недели.

Синоптики обещают омичам ясное небо, минимум облаков, отсутствие дождя и снега, а также до +9 градусов. По сравнению с концом прошлой недели, когда выпал первый снег, погодные условия более чем комфортные. Многие горожане сейчас стараются насладиться последним октябрьским теплом перед непродолжительным межсезоньем и длинной сибирской зимой.

1317
·Общество

Зима, было заглянувшая в город, взяла паузу, чтобы омичи успели насладиться осенним теплом.

В среду, 16 октября, в Омске ожидается малооблачная погода с температурой воздуха до + 6 градусов. Осадки сегодня маловероятны. Такая теплая по меркам середины октября погода простоит в городе до конца текущей недели.

Синоптики обещают омичам ясное небо, минимум облаков, отсутствие дождя и снега, а также до +9 градусов. По сравнению с концом прошлой недели, когда выпал первый снег, погодные условия более чем комфортные. Многие горожане сейчас стараются насладиться последним октябрьским теплом перед непродолжительным межсезоньем и длинной сибирской зимой.

1317