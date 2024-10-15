Омск-Информ
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·Общество

Кроме этого вредного вещества повысилось содержание и других химикатов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 14 октября, в Омске наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха. Концентрация сероводорода в Советском округе в 3,3 раза превысила предельно допустимую. 1 ПДК также сероводорода выявили в Кировском округе. Оксидом азота дышали жители Октябрьского (1,3 ПДК) и Советского округа (1,1 ПДК). В Октябрьском, помимо этого, зафиксировали 1,2 ПДК оксида углерода.
Отметим, что выбросы наблюдались в Омске и в воскресенье, 13 октября. В воздухе Советского округа выявили 1,2 ПДК диоксида азота.
·Общество

Кроме этого вредного вещества повысилось содержание и других химикатов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 14 октября, в Омске наблюдался повышенный уровень загрязнения воздуха. Концентрация сероводорода в Советском округе в 3,3 раза превысила предельно допустимую. 1 ПДК также сероводорода выявили в Кировском округе. Оксидом азота дышали жители Октябрьского (1,3 ПДК) и Советского округа (1,1 ПДК). В Октябрьском, помимо этого, зафиксировали 1,2 ПДК оксида углерода.
Отметим, что выбросы наблюдались в Омске и в воскресенье, 13 октября. В воздухе Советского округа выявили 1,2 ПДК диоксида азота.