В Омске собрались представители строительной отрасли из 60 регионов, чтобы узнать о новейших методах внедрения цифровых технологий.

Сегодня, 15 октября, Виталий Хоценко принял участие в стратегической сессии Минстроя России, которая проходит в Омске. Эксперты делятся передовым опытом внедрения цифровых технологий в процессы строительства – в аудитории, собравшей представителей отрасли из 60 регионов страны.

Минстрой России представил основные результаты работы строительной отрасли в направлении цифровизации за последние три года. В частности, замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик рассказал о формировании цифровой вертикали.

– На сегодняшний день уже 87 регионов подключились к цифровой системе управления инвестиционно-строительными проектами, 85 субъектов РФ работают в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 82 региона внедрили Единую цифровую платформу экспертизы, интегрированную с федеральными информационными системами и базами данных. Сейчас идет наполнение цифровых платформ результатами проектирования и строительства со всей страны. В последующем это обеспечит огромные полезные базы данных, позволяющие планировать и мониторить эксплуатацию построенных объектов, – сообщил Михайлик.

Губернатор Омской области отметил, что в регионе ключевые застройщики уже на этапе проектирования начинают применять технологии информационного моделирования.

– Наш президент Владимир Владимирович Путин определил цифровую трансформацию как одну из национальных целей и приоритетов развития России. Это касается в том числе строительства и ЖКХ. Мы это уже видим на примере госэкспертизы, на примере процедур предоставления разрешительной документации, градостроительного планирования, проектирования объектов в регионах. Нам нужно всем вместе увеличивать производительность труда в строительстве, – подчеркнул Хоценко.

Во время работы сессии прозвучало, что цифровизация уже трансформирует работу строительства, но частичное внедрение подобных технологий решает далеко не все проблемы. Только при системном и комплексном подходе, когда все звенья строительного комплекса России войдут в единую цифровую вертикаль, существенно сократятся сроки инвестиционно-строительного цикла.

Участники сессии обсуждают вектор развития государственной экспертизы и обмен данными с информационной системой управления проектами, роль саморегулируемых организаций в процессе цифровизации строительной отрасли, формирование и ведение исполнительной документации в электронном виде, управление строительными проектами.

А эксперты знакомятся с региональными кейсами применения облачного сервиса цифровой исполнительной документации и опытом реализации положений нормативно-правового акта о порядке ведения исполнительной документации в цифровом виде.