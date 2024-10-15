Омск-Информ
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·Общество

Ее убрали на неопределенный срок.
С остановки ПО «Полет» в Октябрьском округе Омска убрали теплый павильон для ожидания транспорта. На ее месте осталась только яма с разбросанной по периметру плиткой.
– Остановка востребованная, всегда много народу здесь. И на учебу дети ездят, и на работу, на тот же завод, куча народу. В домах не согреться, так теперь еще и, пока транспорт ждешь, задубеешь, – пожаловался омич.
Как сообщает «Город55», торгово-остановочный комплекс убрал собственник – ООО «Капитал-Строй». В компании сообщили, что ТОК вывезли на обслуживание. Когда его вернут, пока неизвестно.
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·Общество

Ее убрали на неопределенный срок.
С остановки ПО «Полет» в Октябрьском округе Омска убрали теплый павильон для ожидания транспорта. На ее месте осталась только яма с разбросанной по периметру плиткой.
– Остановка востребованная, всегда много народу здесь. И на учебу дети ездят, и на работу, на тот же завод, куча народу. В домах не согреться, так теперь еще и, пока транспорт ждешь, задубеешь, – пожаловался омич.
Как сообщает «Город55», торгово-остановочный комплекс убрал собственник – ООО «Капитал-Строй». В компании сообщили, что ТОК вывезли на обслуживание. Когда его вернут, пока неизвестно.
1205