На мастер-классе школьники и их родители создавали из вторсырья предметы интерьера, а также узнали много нового о разумном потреблении ресурсов.

В детской библиотеке имени А. С. Пушкина под руководством омички Оксаны Абраменко состоялся мастер-класс по переработке вторсырья. Школьники и их родители создавали из ткани и картона предметы интерьера, а также изучали вопросы разумного потребления ресурсов.

– Основная задача нашего экопроекта – привлечь внимание жителей региона к вопросам экологии. Омский НПЗ зарекомендовал себя как предприятие, уделяющее внимание рациональному использованию природных ресурсов. Это неоднократно подтверждалось их собственными экологическими инициативами и поддержкой экологических проектов местных жителей, – отметила автор идеи Оксана Абраменко.

Уточним, что Оксана Абраменко приняла участие в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Она получила поддержку Омского НПЗ на серию мастер-классов, которая проводится в рамках проекта «Вторсырье – как экосет для творчества». Цель проекта в том числе приобщить детей 6–16 лет к основам экологии, научить их бережному отношению к ресурсам. Всего в школах и библиотеках прошло 43 мастер-класса, которые посетило 813 омичей.

– ОНПЗ реализует крупные экологические проекты, направленные на защиту природы. В то же время мы считаем необходимым оказывать поддержку небольшим инициативам, которые способствуют формированию у молодежи правильных экологических привычек. Это значимый вклад в воспитание будущего поколения, – подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, что в текущем году на гранты компании в городе выполняется 12 социальных инициатив. Из них культурные и образовательные направления: мобильная арт-лаборатория, школа книжного блогера, выставки и лекции – наиболее популярны.