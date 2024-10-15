Омск-Информ
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·Происшествия

О случаях обмана горожан предупредили спасатели.
Мошенники начали продавать билеты на пожарно-техническую выставку ГУ МЧС России по Омской области. Как сообщают спасатели, некоторые омичи попались на удочку и заплатили.
– Случайным образом экскурсоводы пожарно-технической выставки узнают, что некоторые их гости заплатили за посещение выставки. Сторонние лица пытаются заработать на омичах. Обращаем внимание: посещение выставки всегда для всех бесплатно! – сообщили в МЧС.
Выставка работает по будням с 10:00 до 16:00 по адресу: Интернациональная, 41. Записаться можно по телефону (3812) 44-92-89.
·Происшествия

О случаях обмана горожан предупредили спасатели.
Мошенники начали продавать билеты на пожарно-техническую выставку ГУ МЧС России по Омской области. Как сообщают спасатели, некоторые омичи попались на удочку и заплатили.
– Случайным образом экскурсоводы пожарно-технической выставки узнают, что некоторые их гости заплатили за посещение выставки. Сторонние лица пытаются заработать на омичах. Обращаем внимание: посещение выставки всегда для всех бесплатно! – сообщили в МЧС.
Выставка работает по будням с 10:00 до 16:00 по адресу: Интернациональная, 41. Записаться можно по телефону (3812) 44-92-89.