Мать перевела на счета «брокера» деньги с трех кредитных карт, а сын оформил на себя четыре кредита. Теперь семья в долгах.

Очередными жертвами дистанционных мошенников стала семья из Омска – мать и сын общими усилиями перевели преступникам более 1,6 млн рублей. На них теперь висят многочисленные кредиты, которые придется долго возвращать.

Все началось c того, что 50-летняя жительница Кировского округа увидела в интернете рекламу о дополнительном заработке якобы на акциях крупной нефтяной компании. Женщина перешла по ссылке, заполнила анкету, и вскоре ей позвонил некий брокер из Великобритании. Он красочно рассказывал омичке о якобы высоком доходе от вложений, а также произвел на женщину впечатление, сообщив, что в подчинении у него более 100 человек. Под воздействием столь сокрушительных фактов омичка скачала нужное приложение, пополнила «брокерский счет» на 10 000 рублей, и «разводка» стартовала.

– Желая заработать, заявительница сняла с трех кредитных карт 255 000 рублей и перевела все деньги на счета злоумышленников, – сообщили в полиции. – После этого «брокер» предложил вывести заработанные 2000 долларов. Попытка оказалась неудачной, а собеседник объяснил, что сначала необходимо оплатить некий штраф. Омичка решила разобраться с непонятной ситуацией позже и прекратила общение.

Четверти миллиона злоумышленникам показалось недостаточно, и спустя некоторое время они снова позвонили жертве. Некий «младший менеджер инвестиционной компании» спросил у омички, будет ли она дальше пользоваться ячейкой на бирже и готова ли вывести со счета прибыль в размере 400 000 рублей. Женщина сказала, что готова, но имелся нюанс: поскольку на ее счету образовалась задолженность за обслуживание, вывести деньги может только доверенное лицо. Им решил стать 26-летний сын омички.

– Пытаясь помочь матери, он оформил 4 кредита на общую сумму 1 356 000 рублей. Все деньги перевел аферистам. Понял, что общался с мошенниками, когда получил письмо из «центробанка» об отказе в выводе средств, и рассказал о ситуации родственникам. Те сразу же отправили и мать, и сына в полицию, – отметили в региональном УМВД

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». А матери с сыном вместо прибыли с акций крупной нефтяной компании придется вносить платежи сразу по 7 кредитам.