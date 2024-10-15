Омск-Информ
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·Происшествия

Молодого водителя будут судить за пьяное вождение.
Вчера около 8 часов в деревне Николаевке Оконешниковского района произошло ДТП, в которое попали двое мужчин, ехавших на мопеде «Альфа». Как сообщили в полиции, 25-летний водитель не справился с управлением, и транспорт опрокинулся. Его 45-летний пассажир погиб на месте.
Алкотектор показал, что водитель был пьян – содержание алкоголя в его крови составило 0,170 мг/л. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за пьяное вождение. За повторное нарушение в отношении него собираются возбудить уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. 
·Происшествия

Молодого водителя будут судить за пьяное вождение.
Вчера около 8 часов в деревне Николаевке Оконешниковского района произошло ДТП, в которое попали двое мужчин, ехавших на мопеде «Альфа». Как сообщили в полиции, 25-летний водитель не справился с управлением, и транспорт опрокинулся. Его 45-летний пассажир погиб на месте.
Алкотектор показал, что водитель был пьян – содержание алкоголя в его крови составило 0,170 мг/л. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за пьяное вождение. За повторное нарушение в отношении него собираются возбудить уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. 