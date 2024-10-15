Гендиректор хоккейного клуба поблагодарил болельщиков за веру в команду.
Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал первую гостевую победу команды над челябинским «Трактором» со счетом 3:1. До этого клуб одержал семь поражений подряд.
– Есть первая выездная победа. Очень важная, долгожданная. Такие трудовые матчи нужны. Но мы должны быть сосредоточены на процессе, – отметил Чистяков в своем телеграм-канале. – Как нельзя впадать в панику при плохих результатах, так и не стоит слишком радоваться локальным успехам. Много где нужно прибавлять. Едем домой, продолжаем работу.
Генеральный директор поблагодарил болельщиков за то, то не теряли веры в «ястребов».
– Огромное спасибо всем болельщикам за то, что поддерживаете и продолжаете покупать билеты на домашнюю серию, – добавил Чистяков.
Следующий матч у «Авангарда» предстоит уже на домашнем льду «G-Drive Арены» в четверг, 17 октября, в 19:30. Команда сыграет против «Спартака».