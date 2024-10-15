Главный тренер хоккейного клуба пояснил, что его главная задача – подготовить команду к следующей игре.

На вчерашней послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин ответил на вопрос о реакции на психологическое давление из-за поражений команды. Он заявил, что старается абстрагироваться и готовить «ястребов» к следующим играм.

– Не могу за всех говорить. Каждый по-разному реагирует на давление. Потому что сейчас ситуация не та, где мы хотим быть. Но моя задача – подготовить команду к следующей игре. И никакие другие вещи меня не интересуют, – подчеркнул Звягин. – Поэтому я работаю, делаю свое дело, не читаю прессу и комментарии, стараюсь сконцентрироваться на позитиве.

Главный тренер с трудом скрывал торжество от победы. Он высоко оценил игру команды, одолевшей вчера «Трактор» со счетом 3:1.

– Пропустили одну контрактаку, отработали сзади. Но все зависит от того, как ты подготовился к матчу. Ты должен быть подготовлен ко всем ситуациям, и это не должно выбивать из игры. Поэтому ребята здорово отреагировали, и все три периода отработали как надо, – считает Звягин.

В следующем матче в четверг, 17 октября, в 19:30 на домашней арене «Авангард» сыграет против «Спартака».