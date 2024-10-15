Задержки составляют от получаса до двух часов.

Сегодня утром в Омском аэропорту произошли задержки рейсов. Как сообщает онлайн-табло, с опозданием на 43 минуты, в 01:03 вместо 00:20, вылетел рейс в Наманган авиакомпании «Узбекистон Хаво Йуллари». Около получаса составили задержки рейсов в Москву «Победы» и аэрофлота.

Борт «Уральских авиалиний», который должен был вылететь в 09:35, отложили на 10:15. Самолет еще на пути из столицы в Омск.

Рейс S7 AIRLINES в Москву также отправится с опозданием на два с лишним часа – в 09:10 вместо 06:50.