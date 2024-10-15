Уже во вторник в регионе до +7 градусов.
Омские синоптики дали прогноз на вторник, 15 октября. По данным Гидрометцентра, в регион возвращается осеннее тепло, правда, это уже последний аккорд. Но ночью настоящие морозы: столбик термометра опустится до –6…–11 градусов, при натекании облачности до –1 градусов. Местами изморозь, гололедица, туман.
Зато днем до +2…+7 градусов. Переменная облачность и гололедица. Но это, конечно, будет уже не то бабье лето, что неделю назад.
В среду, 16 октября, характер погоды не изменится.