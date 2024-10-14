Омск-Информ
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·Спорт

Омичи выиграли в матче в Челябинске.

Сегодня, 14 октября, омский «Авангард» сыграл на выезде с челябинским «Трактором». Матч завершился победой «ястребов».

Первый период начался не очень удачно, «Авангарду» забросили гол. Счет стал 1:0. Во втором периоде «ястребы» забросили ответный гол. Счет сравнялся 1:1.

В третьем периоде омичи вырвались вперед и забросили в ворота «Трактора» сначала одну шайбу, затем вторую. Игра завершилась со счетом 3:1.

·Спорт

Омичи выиграли в матче в Челябинске.

Сегодня, 14 октября, омский «Авангард» сыграл на выезде с челябинским «Трактором». Матч завершился победой «ястребов».

Первый период начался не очень удачно, «Авангарду» забросили гол. Счет стал 1:0. Во втором периоде «ястребы» забросили ответный гол. Счет сравнялся 1:1.

В третьем периоде омичи вырвались вперед и забросили в ворота «Трактора» сначала одну шайбу, затем вторую. Игра завершилась со счетом 3:1.