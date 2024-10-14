Омск-Информ
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·Общество

В Омске снова наступил режим НМУ.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Во время НМУ вредные вещества не рассеиваются, а накапливаются в воздухе. Из-за этого часто на город опускаются выбросы.

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели 14 октября в 21:00. Он продлится до 11:00 15 октября. Отметим, что режим НМУ также длился ночью с 13 на 14 октября. Добавим, что вчера, 13 октября, в Советском округе выявили превышение ПДК диоксида азота в 1,2 раза.

·Общество

В Омске снова наступил режим НМУ.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Во время НМУ вредные вещества не рассеиваются, а накапливаются в воздухе. Из-за этого часто на город опускаются выбросы.

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели 14 октября в 21:00. Он продлится до 11:00 15 октября. Отметим, что режим НМУ также длился ночью с 13 на 14 октября. Добавим, что вчера, 13 октября, в Советском округе выявили превышение ПДК диоксида азота в 1,2 раза.