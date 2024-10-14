Вагон трамвая перегородил проезд в обе стороны.

Сегодня, 14 октября, в одном из омских пабликов омичи рассказали о ДТП с трамваем. Авария произошла возле остановки транспорта «Маршала Жукова», которая находится напротив синагоги.

Судя по опубликованному фото, трамвай сошел с рельсов. Передняя часть транспортного средства выехала на «встречку», в результате проезд оказался перекрыт.

Примечательно, что авария произошла не на повороте. По всей видимости, причиной послужил гололед.