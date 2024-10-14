С недельными обменными гастролями Омская драма отправилась в столицу в рамках празднования 150-летия театра. Москвичам покажут шесть спектаклей.

С 12 по 17 октября в Москве проходят гастроли Омского академического театра драмы. Всего «академики» покажут шесть спектаклей на сценах Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Гастроли проходят в рамках празднования 150-летия Омского академического театра драмы при поддержке правительства Омской области.

Гастроли открылись с большим успехом спектаклем «Любовь и голуби» в постановке главного режиссера театра Георгия Цхвиравы. Столичные зрители встретили омских артистов аншлагом. Аплодисменты звучали после каждой сцены. Московская публика долго не отпускала артистов и после спектакля, снова и снова вызывая на поклон бурными овациями.

В зале по время спектакля «Любовь и голуби» присутствовали композитор Андрей Семенов, автор либретто Сергей Плотов и вдова драматурга Владимира Гуркина – Людмила Худаш.

– Дружба нашего театра и театра Вахтангова – это целая история. Она началась в годы Великой Отечественной войны и продолжается до сих пор. Между нашими театрами существует традиция обменных гастролей. В нынешнем году мы привезли в Москву 6 спектаклей: 3 будут сыграны на большой сцене, 3 – на малой. Впечатления от первого дня гастролей потрясающие! Огромный переполненный зал, москвичи встретили наш спектакль просто восторженно, за каждым эпизодом – аплодисменты! Все билеты были проданы. Многие зрители огорчились, что не смогли попасть на спектакль, потому что билеты очень быстро были раскуплены. Мы привезли все наши самые лучшие спектакли, на которые у нас, в Омске, народ, что называется, ломится. В 2025 году, в июне, теперь уже мы у себя будем встречать театр Вахтангова. Они привезут те спектакли, которые у нас еще не шли. У них постоянно обновляется репертуар. В отличие от наших двух сцен, у вахтанговцев – шесть сцен, есть что показать зрителю. К нам также просится на гастроли петербургский Александринский театр, но они скорее всего приедут к нам через год, в 2026 году, - отметил директор Омского государственного академического театра драмы Виктор Лапухин.

За гастролями омской труппы внимательно следят театральные критики, представители СМИ и блогосферы. Спектакль «Любовь и голуби» уже удостоился высокой оценки: «Спектакль «Любовь и голуби» поставлен в лучших традициях советской оперетты. Хореография и музыка шикарно дополняют характеры, созданные драматургом Владимиром Гуркиным, глубже раскрывают их суть, ярче высвечивают происходящие события, вовлекая в действо заполненный зал. Все музыкальные и стихотворные тексты написаны специально к этому спектаклю и откликаются в сердце зрителя. Все герои постановки «гротескно-полные», но очень узнаваемые и родные. Артисты в подчеркнуто дурацких париках, с накладными бицепсами, животами и попами. Такая «форма» не мешает увидеть за ней содержание – искренние человеческие чувства, которые омские артисты супер профессионально «доносят» до московской публики» (материал «News-w.org», автор текста Наталья Логинова).

Омский театр поблагодарил коллег из Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова и московских зрителей за теплый прием.

- Нас с театром Вахтангова связывают теплые, братские отношения. За последние 6 лет – это наш третий приезд в Москву. Мы каждые 2 года приезжаем на гастроли в театр Вахтангова и очень благодарны руководству театра, которое предоставляет нам свою сцену – Большую, Новую и Симоновскую. И мы имеем возможность показывать спектакли, которые сделали за последние два сезона. В этот раз мы привезли спектакли разных режиссеров. Открыли гастроли спектаклем «Любовь и голуби». Публика совершенно по-другому принимает этот спектакль. Кто-то из артистов даже сказал: «Такое ощущение, что они не смотрели фильм «Любовь и голуби», потому что реакция сумасшедшая! В здании театра есть потрясающая Новая сцена на 300 мест, там мы сыграем три наших спектакля с Камерной сцены: спектакль «Гроза» в постановке Галины Зальцман, спектакль «На чемоданах» режиссера Александра Баргмана и завершим гастроли спектаклем «Мой дедушка был вишней» Арины Гулимовой… Вот такие недельные большие гастроли. Публика здесь удивительная, наш театр приезжает в театр Вахтангова как к себе домой. Принимают очень хорошо! - подчеркнул главный режиссер Омского государственного академического театра драмы Георгий Цхвирава.

Накануне, на Основной сцене, прошел спектакль «Небо позднего августа» в постановке Петра Шерешевского. Перед вечерним показом режиссер приехал в Театр Вахтангова для адаптации спектакля под площадку. Билеты на эту постановку были проданы в Москве одними из первых, и исполнителей вновь встретил полный зал.

Сегодня, 14 октября, московская публика увидит спектакль «С днем рождения, Папа!» в постановке Романа Габриа. В последующие три дня московскому зрителю будут представлены спектакли «Гроза», «На чемоданах», «Мой дедушка был вишней». Все билеты на них проданы.