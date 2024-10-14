Сначала ребенок помогал подруге, а потом пытался избежать наказания за незаконные банковские действия.

Мошенники украли 150 тыс. рублей у жительницы райцентра Тевриз на севере Омской области. Помогла в этом преступникам 11-летняя дочь женщины.

Как сообщили в полиции, подруга девочки написала ей в мессенджере и попросила о помощи. Ей якобы срочно требовались деньги, чтобы разблокировать сим-карту. Для этого подруга попросила продиктовать реквизиты банковской карты кого-нибудь из взрослых. Пятиклассница воспользовалалась тем, что мать спит, взяла ее банковскую карту и сообщила подруге все цифры.

На самом деле аккаунт подруги взломали мошенники. В результате с карты списали 1,5 тыс. рублей.

Позже школьнице начали приходить сообщения якобы от банка. Девочку напугали штрафами за «незаконные банковские действия» и убедили выполнять все указания. Под диктовку мошенников девочка взяла кредитную карту и телефон матери, перевела все деньги на указанные мошенниками счета и удалила переписку.

Когда мать школьницы обнаружила пропажу, девочка во всем призналась. Полицейские завели уголовное дело и ищут преступников.