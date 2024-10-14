В заседании Совета при губернаторе Омской области приняли участие спикер областного парламента Александр Артемов и его заместитель Павел Коренной.
Участники заседания Совета при губернаторе Омской области узнали, какие мероприятия проводятся в рамках действующего плана по духовно-нравственному развитию и просвещению населения на 2023–2025 годы. Информацию представила министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова.
Опытом поделилась Омская епархия, ведущая непосредственную работу в этом направлении. О проводимой работе рассказал митрополит Омский и Таврический Дионисий.
Эксперты научного сообщества представили доклад об универсальных и специфических аспектах в концепции традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Затронуты проблемы актуализации культурного и исторического наследия.
– В центре обсуждения – сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Обсудили, как в сложное для страны время противостоять давлению, предотвратить разрушение морально-нравственных устоев общества, защитить россиян от идеологического и психологического воздействия с запада. Россия остается государством, где ответственно и бережно относятся к своей истории и культуре, религиозным ценностям, обычаям и традициям. Президент Владимир Путин ставит задачу – системно проводить государственную политику по укреплению традиционных ценностей. Отмечу, что выстраивается плодотворное сотрудничество между Законодательным собранием Омской области и Омской митрополией. Запланирован ряд совместных мероприятий, – заявил спикер областного Заксобрания Александр Артемов.
По итогам заседания поставлены задачи сформировать план мероприятий по духовно-нравственному развитию и просвещению населения Омской области, а также продолжить реализацию тематических мероприятий.