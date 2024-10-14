Ее благословил митрополит Омский и Таврический Дионисий.

В Омске на средства благотворительного фонда «Ясный сокол» при сотрудничестве с предприятием «НППСпецтех» была открыта уличная инклюзивная детская площадка для детей с дополнительными потребностями. Проект является вторым в России (и первым в Омске). Площадка создавалась по особому проекту, учитывая все особенности и потребности детей. Главной задачей было создать для детей безопасное, доступное пространство для взаимодействия и общения.

– По инициативе губернатора в регионе реализуется программа «Решают люди», которая направлена на создание детских и спортивных площадок, – отметил председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов. – С момента начала инициативы прошло менее двух лет, и за это время появились десятки спортивных площадок по всему региону. Сегодня мы открываем инклюзивную спортивную площадку для детей с дополнительными потребностями. Появилась она при благославлении Русской православной церкви, а также благодаря нашему бизнесу. Так что хотел бы выразить слова благодарности и от себя, и от нашего областного правительства в целом митрополиту, представителям фонда «Ясный сокол» и предприятию «НППСпецтех». Это прекрасная работа. Сегодня, как никогда, очень важны дела и проекты, которые подвигают нас работать совместно. Я думаю, что это станет центром притяжения для детей не только из этого микрорайона, но и вообще из всего города и даже области.

Площадка построена на территории Христорождественского собора на улице Степанца. В открытии площадки принял митрополит Омский и Таврический Дионисий, который провел службу по случаю открытия.

– Я считаю, что любое место в городе, которое собирает вместе разных людей – разного возраста, разного состояния, даже взглядов на жизнь, – это на великую пользу и для города, и для общего дела, – подчеркнул митрополит. – А то, что площадка возникла рядом с храмом, на мой взгляд, совершенно естественно. Церковь – то самое место, где найти себя и реализовать себя могут любые люди. Любого возраста, где бы они ни жили.

Сразу после открытия площадки и дети, и взрослые смогли оценить все преимущества нового общественного пространства и с пользой провести время. Тем более что в честь церемонии было устроено чаепитие, что пришлось весьма кстати в неожиданно нагрянувшие холода.

– Мы очень рады, что наш проект успешно реализовался, – сказала заместитель директора благотворительного фонда «Ясный сокол» Ирина Кресс. – Проект начался с того, что мы обратили внимание, что детских площадок для детей с особенностями развития не было в нашей стране. Так что мы начали работу над этим. Первый такой проект появился и реализовался в Республике Коми в Ухте. Дальше уже в Омске открыли вторую. С нетерпением ждем всех здесь!

Такие проекты, как этот, действительно привлекают внимание к проблемам роста численности детей с дополнительными потребностями и их интеграции в обществе, а также создают пространства, где все группы детей могли бы взаимодействовать друг с другом, при этом находясь в безопасности.