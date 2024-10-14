Три восьмиэтажных дома построят на месте закрытого детского дома на улице Энергетиков.
На улице Энергетиков в Советском округе Омска готовится строительство нового микрорайона. Три восьмиэтажных жилых дома общей площадью 18,5 тыс. кв. м, рассчитанные на проживание более 600 человек, появятся на участке площадью 1,4 гектара, где ранее находился детский дом. Землю продали в 2017 году после расформирования учреждения.
Застройка будет вестись в границах улиц Энергетиков, 22 Апреля, Строителей и 4-я Новостроевская. Помимо строительства домов, здесь предполагается обустроить проезды и создать 180 парковочных мест для жителей микрорайона, сообщает портал «Омскрегион». Строительство учреждения образования не планируется – юные жители микрорайона будут посещать расположенные неподалеку детские сады и школу.
Сейчас проект нового жилмассива проходит стадию общественного обсуждения.