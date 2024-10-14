Участники пятого по счету заседания оргкомитета обсудили подготовку к 80-летию Победы в муниципалитетах Омской области.

Сегодня, 14 октября, в рамках оргкомитета «Победа» губернатор Виталий Хоценко и спикер областного парламента Александр Артемов вручили награды победителям Всероссийского конкурса школьных музеев. Конкурс проводится в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». В этом году его темой стало сохранение значимости событий специальной военной операции и подвигов ее участников.

В региональном этапе участвовали 18 музеев. В число призеров федерального этапа конкурса вошли два музея: обладателями дипломов III степени и призовых сертификатов стали Русановская основная школа и Тарская средняя школа № 4 имени Героя СССР адмирала флота Н. Г. Кузнецова.

Уточним, что в плане основных мероприятий Омской области по подготовке к 80-летию Победы свыше 110 пунктов. И особое внимание уделяется повышению интереса молодого поколения к изучению военно-исторического наследия родного региона.

Виталий Хоценко подчеркнул, что нужен постоянный мониторинг жилищно-бытовых и социальных условий ветеранов для оказания необходимой поддержки. Организация этой работы находится в зоне персональной ответственности глав районов. Ни один из ветеранов Великой Отечественной войны не должен остаться без внимания.

Также важным направлением работы в рамках подготовки к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – благоустройство памятников, обелисков и монументов, посвященных защитникам Отечества. В 2025 году продолжится благоустройство памятных мест боевой славы. Губернатор поставил задачу газификации мемориальных комплексов «Вечный огонь» – к юбилею Великой Победы должно быть подключено к сетевому газу максимально возможное количество огней памяти.

На заседании оргкомитета также обсуждалась концепция парка «Патриот», который будет создан в парке Победы.