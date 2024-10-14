Школьные музеи Нововаршавского и Тарского районов признаны одними из лучших в стране в рамках федерального проекта «Историческая память».

Губернатор Виталий Хоценко и председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов вручили дипломы и призовые сертификаты представителям учебных заведений, победивших во Всероссийском конкурсе школьных музеев. Передача наград произошла на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Темой конкурса «Солдаты Великого Отечества», проводимого под эгидой проекта «Историческая память», в этом году стала специальная военная операция.

В Сибирском федеральном округе в номинации «Лучший городской музей» 3-е место занял Музей истории 2-й Ленинградской военно-морской специальной школы БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 4 им. Героя Советского Союза адмирала флота Н. Г. Кузнецова».

В номинации «Лучший сельский музей» 3-е место завоевал Музей истории школы «Память поколений» МБОУ «Русановская ООШ» Нововаршавского района.

Куратором конкурса в Омской области выступил председатель Законодательного собрания Александр Артемов.

– Четвертый год проводится патриотический конкурс в рамках проекта «Историческая память», в котором Омская область принимает активное участие. Благодарю всех преподавателей и учеников, которые принимали участие в создании экспозиций! Важно поддерживать и развивать школьные музеи в каждом уголке нашей страны, нашего региона, ведь это – самая лучшая школа патриотизма, – подчеркнул Александр Артемов.

Гостей провели по зданию Заксобрания. Заместитель спикера областного парламента Павел Коренной рассказал об основных направлениях деятельности депутатского корпуса, работе комитетов и законотворческой деятельности.

Уточним, что конкурс проводится по инициативе общественного совета партпроекта «Историческая память» при содействии Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.