Фестиваль казачьей культуры «Где казак, там и слава!» провели в Новоомском. Более ста двадцати лет назад поселок был основан на землях Сибирского казачьего войска.

В Новоомском прошел второй фестиваль «Где казак, там и слава!». Программа форума оказалась насыщенной: интерактивные стилизованные площадки, выставка прикладного творчества, яркий концерт творческих коллективов.

Праздник предваряло краткое богослужение – открыл фестиваль торжественный молебен, который провел настоятель Храма Святых Царственных Страстотерпцев поселка Новоомского отец Сергий.

С приветственным словом со сцены выступили глава района, подъесаул Омского районного казачьего общества Геннадий Долматов, а также Атаман Сибирского казачьего войска, Герой России Андрей Тимошенко. Они пожелали всем присутствующим отличного праздника и хорошего настроения.

– Стоит отметить, что фестиваль не случайно проходит именно в поселке Новоомском – когда-то поселение было основано казаками. Именно здесь, в местном ДК, с 2018 года работает отдел развития системы казачьего образования, военно-патриотического, духовно-нравственного, а также физического воспитания подрастающего поколения, – отметил на своих страницах в соцсетях Геннадий Долматов.

Добавим, что фестиваль собрал казачьи творческие коллективы из разных поселений. Казачьи песни, фланкировка шашкой и яркие костюмы вновь придали празднику неповторимый колорит. Именно благодаря своей особой атмосфере мероприятие стало традиционным для Омского района.