Бывший главный тренер и легенда «ястребов» считает, что поражения висят гирями на омской команде.
Легенда омского «Авангарда», бывший главный тренер «ястребов» Дмитрий Рябыкин объяснил 10 поражений команды в 15 стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ. По мнению эксперта, все дело в психологии.
– На мой взгляд, Омск попал в психологическую ловушку. Поражения давят, они висят гирями на команде, которая не может их сбросить. Несмотря на солидный кадровый потенциал, – сказал Рябыкин в интервью сайту Hockey-Russia.ru. – Психология – самая тонкая материя. С одной стороны, вроде бы нет ничего сложного в том, чтобы сбросить давление и начать с чистого листа. С другой стороны, в хоккее это иногда самое тяжелое, зависит от массы факторов и нюансов.
Рябыкин также критически высказался об увольнении Антона Курьянова с поста генерального менеджера «Авангарда», отметив, что его перевод в тренеры «мог только усугубить ситуацию».