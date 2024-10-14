Они залезли в жилище, когда хозяин был на работе.

У одинокого 38-летнего жителя поселка Любинского в Омской области сгорел дом. Мужчина, который во время происшествия был на работе, обратился в полицию с заявлением о поджоге.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в жилище, сломав замок, проникли двое местных жителей, 18 и 19 лет. Они и устроили поджог, используя все, что может загореться: одежду, занавески, мебель. На допросе парни сообщили, что мотивом преступления стала месть.

За что мстили односельчанину молодые люди, не сообщается, но ущерб превысил 350 тыс. рублей. На парней завели уголовное дело. За умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества им грозит лишение свободы до 5 лет.

Отметим, что парней раньше уже судили за кражи.