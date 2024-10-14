Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина поверил, что сломал сайт и должен за это заплатить.
За минувшие сутки жители Омской области написали в полицию 4 заявления о дистанционных хищениях. Одним из пострадавших стал 27-летний житель Омска.
Как сообщили в полиции, мужчина попытался купить интимные услуги через интернет. После этого ему позвонил «администратор» и сообщил, что неправильные действия клиента  привели к поломке сайта. Звонивший потребовал компенсировать неудобства, и омич перевел ему почти 150 000 рублей.
Преступника разыскивает полиция.
·Происшествия

Мужчина поверил, что сломал сайт и должен за это заплатить.
За минувшие сутки жители Омской области написали в полицию 4 заявления о дистанционных хищениях. Одним из пострадавших стал 27-летний житель Омска.
Как сообщили в полиции, мужчина попытался купить интимные услуги через интернет. После этого ему позвонил «администратор» и сообщил, что неправильные действия клиента  привели к поломке сайта. Звонивший потребовал компенсировать неудобства, и омич перевел ему почти 150 000 рублей.
Преступника разыскивает полиция.