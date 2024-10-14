Уроженцу иностранного государства грозит до 9 лет 10 месяцев тюрьмы.

Омская прокуратура предложила Куйбышевскому суду дать 42-летнему уроженцу иностранного государства, заказавшему убийство супруги, 9 лет 10 месяцев тюрьмы.

Он обвиняется по ч. 3, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и пособничество в убийстве, приготовление к убийству по найму из корыстных побуждений двух лиц).

По версии стороны обвинения, житель иностранного государства, живущий в Омске, из-за ревности к супруге на фоне развода не захотел делить квартиру, два автомобиля и гараж. А также не желая разлучаться с дочерью, решил избавиться от помехи в виде своей многодетной жены с помощью киллера.

С этой целью он обратился к своему знакомому, которому предложил за денежное вознаграждение найти исполнителя. Однако приятель не пожелал принимать участие в преступлении и обратился в полицию.

После чего сотрудник управления уголовного розыска полиции под видом киллера встретился с заказчиком, которому последний сообщил, что готов заплатить за убийство жены 700 тыс. рублей, а также попросил впоследствии за 1,5 млн рублей убить еще одну знакомую женщину. В начале февраля 2023 г. сотрудники полиции инсценировали убийство супруги заказчика. Самого злоумышленника задержали в момент передачи денег – 3 тыс. евро киллеру, показавшему ему постановочные фотоматериалы.

Вину в совершении преступления он не признал, утверждая, что хотел всех разыграть. В прениях сторон прокурор предложил суду назначить мужчине наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Также государственный обвинитель настаивал на необходимости удовлетворения гражданских исков, заявленных потерпевшими, о взыскании с подсудимого по 1 млн рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда.

Следующее судебное заседание, где состоятся прения стороны защиты и подсудимому будут предоставлено последнее слово, назначено на 18 октября.