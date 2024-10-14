Стоянку для автомобилей построили за магазином DNS, но пока не начали использовать.

Неподалеку от «G-Drive Арены» в Омске появилась новая парковка. На месте заросшего травой пустыря за бывшим зданием гипермаркета ОБИ (теперь там располагается технопоинт DNS) уложили асфальт, поставили бордюры, нарисовали разметку.

Парковка занимает почти весь пустырь. Знаки и ограждение сообщают, что она будет общедоступной, однако строительство еще не окончено.

Как уточнили «Омск-информу» в мэрии, этот земельный участок с 10 октября передали в аренду ООО «Ситал-маг» на 49 лет. На земле разрешено размещение магазинов, торговых центров и офисов. По данным открытых источников, компания «Ситал-маг» занимается арендой и управлением собственностью.