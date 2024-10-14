Двадцатиградусной жары уже не будет, но и скорое наступление зимы тоже откладывается.

Предстоящая рабочая неделя в Омске будет ознаменовано возвращением в меру теплой погоды. Начиная с понедельника, 14 октября, дневная температура воздуха будет расти и к выходным достигнет +7 градусов. По ночам по-прежнему будет минус, но они постепенно станут более теплыми.

Непосредственно сегодня в городе ожидается до +3 градусов с легким западным ветром и атмосферным давлением 764 мм рт. ст. В основном будет светить яркое солнце, как в минувшие выходные.

Снег, выпавший утром 11 октября, в таких условиях, скорее всего, постепенно растает.