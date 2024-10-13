Женщина рассчитывала разбогатеть на инвестициях, но ее банально «развели» мошенники.

В полицию обратилась омская пенсионерка, которая лишилась 1 млн рублей. 73-летняя женщина рассказал, что увидела в интернете предложение о получении дохода от инвестирования и перешла по ссылке на биржевую платформу, где оставила свои данные.

После этого ей позвонил незнакомец, который представился аналитиком инвестиционной компании. Он попросил омичку скачать стороннее приложение. Женщина перевела по «совету» куратора более 1 млн рублей под видом инвестирования. Когда она не смогла вывести вложенные деньги, то поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования которого прокуратура поставила на контроль.

С начала 2024 года правоохранительные органы зарегистрировали 4511 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Установленный по уголовным делам ущерб превысил 1,28 млрд рублей.