Женщина лишилась практически 200 тысяч рублей.

В Таврическом районе сельчанка пострадала от лжеэлектрика. Сотрудниками полиции было установлено, что пенсионерке позвонил на телефон мужчина, представившийся работником энергосбытовой компании. Он убедил по телефону женщину в том, что у нее в доме необходимо по плану заменить счетчик электроэнергии. Также незнакомец сообщил потерпевшей, что бесплатно заменят счетчик, только необходимо установить некое приложение.

Позже пенсионерке пришла ссылка в приложении, по которой ей нужно было, по словам звонившего, перейти. После установки приложения ей стали приходить сообщения о списании с банковской карты всех денег в сумме 105 тысяч рублей, а чуть позже – одобрения кредита на 90 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила 195 тысяч рублей.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража». Проверка продолжается по установлению всех обстоятельств случившегося.