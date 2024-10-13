Он скончался в возрасте 67 лет.

На сайте Омского отделения Союза театральных деятелей России опубликовали информацию о том, что не стало известного актера и режиссера Владимира Светашова. Он скончался в возрасте 67 лет.

Известно, что Владимир Светашов родился 17 апреля 1957 года. Окончил Иркутское театральное училище, Ленинградский театральный институт театра, музыки и кинематографии. Работал в Омском государственном академическом театре драмы, Омском драматическом театре «Галёрка». Среди наиболее значительных театральных работ артиста: Валер («Тартюф» Ж.-Б. Мольера), Саша Панкратов («Дети Арбата» А. Рыбакова), Шервинский («Дни Турбиных» М. А. Булгакова), Август Стриндберг («Ночь трибад» П. У. Энквиста), Астров («Дядя Ваня» А. П. Чехова), Людовик XIV («Жизнь господина де Мольера»).

Помимо работы в театре, он известен работами в тв-индустрии. Он снимался на протяжении 8 лет – с 2005 по 2013 год. Владимир Светашов играл в многосерийных проектах: «Апостол» (18+), «Осенний детектив» (16+), которые вышли в 2008 году. Всего в его фильмографии 17 проектов.