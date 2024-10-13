Общая площадь локации составляет 2200 квадратных метров.

На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже административного здания в центре Омска. За общую площадь в 2200 квадратных метров продавец хочет получить 190 млн рублей. Известно, что оно находится на улице Лермонтова, 77. Помимо этого, сообщается, что помещения вместе с земельным участком находятся в собственности.

Из плюсов приводится, что, помимо недвижимости в центре города, нового владельца ждет готовый бизнес, приносящий доход.

– Вы приoбpeтаете не тoлькo недвижимoсть, а готовый бизнес, приноcящий cтабильный дохoд. В здании нa протяжeнии мнoгиx лeт функциoниpуют peсторан «Кочегарка», гостиница и банный комплекс «Ралли-Сибирь», – информируют в объявлении.

Известно, что в этом здании также находится отель «Лермонтов», ветеринарный центр и сервисный центр по ремонту смартфонов.