Омск-Информ
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·Общество

В воскресенье, 20 октября, температура поднимется до +11.
По данным Gismeteo, на следующей неделе в Омске ожидается потепление. В понедельник температура воздуха поднимется до +3 градусов, во вторник – до +6. В среду и четверг будет +7. В пятницу потеплеет до +8, в субботу – до +9, а в воскресенье – до +11.
Ветер тоже ослабеет до 4–8 м/с. Слабее всего он будет во вторник и субботу.
·Общество

В воскресенье, 20 октября, температура поднимется до +11.
По данным Gismeteo, на следующей неделе в Омске ожидается потепление. В понедельник температура воздуха поднимется до +3 градусов, во вторник – до +6. В среду и четверг будет +7. В пятницу потеплеет до +8, в субботу – до +9, а в воскресенье – до +11.
Ветер тоже ослабеет до 4–8 м/с. Слабее всего он будет во вторник и субботу.