В этом году сумма ущерба уже превысила прошлогоднюю.

В этом году в Омской области произошло уже 4511 дистанционных хищений. По данным прокуратуры, ущерб превысил 1,28 млрд рублей (за весь прошлый год жители региона потеряли всего 1,12 млрд рублей).

В минувший четверг в полицию обратилась 73-летняя пенсионерка, которая отдала мошенникам более 1 млн рублей. Женщина рассказала, что увидела в интернете информацию об инвестициях, перешла по ссылке и оставила на якобы биржевой платформе свои данные. После этого ей позвонил якобы аналитик инвестиционной компании, помог пенсионерке установить на телефон приложение и показал, как «инвестировать». Женщина вложила деньги, но вывести их не смогла.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Преступников разыскивают.