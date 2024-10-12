Его поймали и завели уголовное дело.

В полицию поступило заявление из магазина на улице Марченко, где пропала меховая шапка. Первым на место прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала преступление. Неизвестный мужчина пришел в магазин вместе с женщиной, после нескольких примерок спрятал головной убор за пазуху и ушел.

Полицейские направились обследовать близлежащую территорию. Недалеко от магазина они заметили женщину с видеозаписи.

– Омичка, для которой поступок знакомого стал неприятным сюрпризом, передала полицейским информацию о личности фигуранта. Похитителя сотрудники задержали на улице Лобкова. При нем находился украденный товар, – сообщили в полиции.

На допросе 32-летний житель Ленинского округа признался, что шапку украл для себя – готовился к приближающимся холодам. На мужчину, которого уже судили за кражи и оборот наркотиков, завели уголовное дело.

Шапку вернули в магазин.