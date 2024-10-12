Омск-Информ
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Дорога, где положили новый асфальт, располагается в Омском и Кормиловском районах.
В Омском и Кормиловском районах завершился ремонт участка дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, его протяженность составляет 4,1 километра.
Дорогу ремонтировала компания «Сиброс». Работы на трассе провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
·Авто

Дорога, где положили новый асфальт, располагается в Омском и Кормиловском районах.
В Омском и Кормиловском районах завершился ремонт участка дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, его протяженность составляет 4,1 километра.
Дорогу ремонтировала компания «Сиброс». Работы на трассе провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».