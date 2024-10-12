Огонь вспыхнул в одной из квартир.

Сегодня около 05:36 в доме на улице 50 лет Профсоюзов в Омске произошел пожар. Как сообщили в МЧС, на 4-м этаже загорелась квартира.

На происшествие выезжал 31 сотрудник МЧС и 7 единиц техники. Пожар площадью 60 кв. м потушили.

Из опасной зоны сотрудники МЧС спасли двух жильцов. Еще семь эвакуировались самостоятельно.