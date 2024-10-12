В городе будет холодней, но менее ветрено, чем в районах.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня днем в Омской области будет –1...+4 градуса. Осадков не ожидается, однако синоптики обещают местами на дорогах гололедицу. Скорость ветра составит 7–12 м/с, но в некоторых районах ветер может усилиться до 15–20 м/c. Отметим, что при таком ветре возможны обрывы линий электропередачи и падение незакрепленных конструкций и ветхих деревьев. Жителям советуют не стоять рядом деревьями и не парковать под ними свои машины. По данным открытых источников, в Омске будет 0...–4 градуса. Синоптики также обещают ветер – 15 м/с.