Из-за первого снега в Омске сильно выросли цены на проезд в такси.

Омичи пожаловались на резко подскочившие цены на такси. В одном из омских телеграм-каналов появилась жалоба от омича, который хотел доехать с улицы Декабристов до парка 30-летия ВЛКСМ на такси.

– 500 рублей [стоимость] такси за 5 минут езды. По-моему это перебор, как считаете? – написал автор поста.

Сегодня, 11 октября, в Омске выпал первый снег. Вчера вечером и сегодня ночью шел дождь, к утру похолодало, на дорогах образовался тонкий слой льда. На протяжении всего дня в городе происходили многочисленные ДТП. Также в редакцию «Омск-информа» поступали жалобы от пешеходов, которые жаловались на сильный гололед. Некоторые успели неоднократно упасть, пока шли по улице.