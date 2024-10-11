11-этажное здание появится на 21-й Амурской.

Сегодня, 11 октября, стало известно, что департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии выдал разрешение на постройку дома в Центральном округе. Здание появится в новом микрорайоне Зеленый Сад.

Планируется, что дом на 21-й Амурской будет иметь 11 этажей. Его общая площадь составит 14 567,05 квадратного метра.

В доме расположатся 268 квартир. Из них 150 квартир будут однокомнатные, а еще 18 – двухкомнатные.