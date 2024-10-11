Омск-Информ
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·Происшествия

Разгул стихии привел к проблемам с доступом в интернет у жителей Черлака.
Сегодня утром в райцентер Черлак на юге Омской области ветер вырвал из земли столб. Из-за этого все жители поселка лишились интернета, сообщает портал «Город55».
Еще один столб оказался вырван ветром в селе Елизаветинка Черлакского района. Это была опора линии электропередачи. Инцидент произошел минувшей ночью.
Начиная со вчерашнего вечера во многих районах Омской области начала портиться погода, сильный ветер принес на территорию региона похолодание и осадки: дождь со снегом.
·Происшествия

Разгул стихии привел к проблемам с доступом в интернет у жителей Черлака.
Сегодня утром в райцентер Черлак на юге Омской области ветер вырвал из земли столб. Из-за этого все жители поселка лишились интернета, сообщает портал «Город55».
Еще один столб оказался вырван ветром в селе Елизаветинка Черлакского района. Это была опора линии электропередачи. Инцидент произошел минувшей ночью.
Начиная со вчерашнего вечера во многих районах Омской области начала портиться погода, сильный ветер принес на территорию региона похолодание и осадки: дождь со снегом.