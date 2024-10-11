Во время работы Петербургского международного газового форума Алексей Миллер и Виталий Хоценко обсудили результаты работы Омского нефтезавода.

Во время работы Петербургского международного газового форума встретились председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Омской области Виталий Хоценко. В частности, они обсудили результаты работы Омского НПЗ. Алексей Миллер сообщил, что благодаря модернизации за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост объема переработки нефти на ОНПЗ на 4 %, поставки автомобильного бензина на российский рынок увеличились на 5 %, дизельного топлива – на 9 %.

– Благодаря современным технологиям мы выходим на высокие показатели переработки нефти и одновременно улучшаем экологические параметры производства. Новый комплекс «Биосфера» является одним из ключевых экологических проектов в регионе. Он обеспечит бережное водопотребление и позволит дополнительно сократить воздействие на окружающую среду, – подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Уточним, что строительство комплекса водоочистки «Биосфера» на ОНПЗ завершено. Теперь очистка промышленных стоков будет происходить с эффективностью до 100 %. Предприятие перешло на замкнутый цикл использования воды, что позволило снизить ее забор из Иртыша. Очищенную воду планируют возвращать обратно в производство.